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У Києві через рясні дощі може підтопити пляжі та дачні масиви: як підготуватись

У Києві через рясні дощі може підтопити пляжі та дачні масиви: як підготуватись

Київ • УНН

 • 717661 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів. Як повідомили у КМДА, є ризик підтоплення окремих територій, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі.

Як повідомили у КМДА, очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам.

Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.

Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина.

Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.

Додамо

Жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, просимо підготуватись до імовірних підтоплень:

- перенесіть найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища
- будьте готові вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади.

У КМДА також закликали про всяк випадок підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок і подбати про домашніх тварин.

Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.

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