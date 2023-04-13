У Києві через рясні дощі може підтопити пляжі та дачні масиви: як підготуватись
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві прогнозують збільшений рівень водопілля внаслідок опадів. Як повідомили у КМДА, є ризик підтоплення окремих територій, передає УНН.
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За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня-на початку травня очікуються рясні дощі.
Як повідомили у КМДА, очікувані максимальні рівні водопілля не несуть загрози промисловим об’єктам і житловим масивам.
Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.
Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки.
Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина.
Вірогідними є затоплення прируслових ділянок масиву Конча-Заспа.
Додамо
Жителів цих територій та тих, хто проживає поряд із водоймами, просимо підготуватись до імовірних підтоплень:
- перенесіть найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища
- будьте готові вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади.
У КМДА також закликали про всяк випадок підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок і подбати про домашніх тварин.
Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.
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