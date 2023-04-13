В Киеве из-за обильных дождей может подтопить пляжи и дачные массивы: как подготовиться

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков. Как сообщили в КГГА, есть риск подтопления отдельных территорий, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в конце апреля-начале мая ожидаются обильные дожди.

Как сообщили в КГГА, ожидаемые максимальные уровни половодья не несут угрозы промышленным объектам и жилым массивам.

Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

Возможны частичные затопления территорий на дачных массивах: Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки.

Возможно частичное подтопление в пределах частной и садово-дачной застройки на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина.

Вероятны затопления прирусловых участков массива Конча-Заспа.

Добавим

Жителей этих территорий и тех, кто проживает рядом с водоемами, просим подготовиться к вероятным подтоплениям:

- перенесите ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки
- будьте готовы отключить электричество/газ, все бытовые приборы.

В КГГА также призвали на всякий случай подготовить ценные вещи и документы, если придется на время покинуть дом и позаботиться о домашних животных.

Спасатели и жилищно-коммунальные службы имеют алгоритм совместных действий и технику для работы в условиях наводнения.

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