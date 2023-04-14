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Цьогорічні підтоплення є проявами змін клімату - експерт

Цьогорічні підтоплення є проявами змін клімату - експерт

Київ • УНН

 • 772489 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Однією з причин цьогорічного підтоплення є прояви змін клімату в Україні. Про це повідомив директор інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Справа в тому, що ми з вами є свідками проявів змін клімату. Попередні роки були бездощові та маловодні періоди. Ми вже не звикли та не готові до такої підвищеної водності. В цьому випадку зараз два процеси наклались. Перший, ми здійснюємо накопичення водних ресурсів у водосховищах Дніпровського каскаду, зокрема в Київському та Канівському водосховищах… Друге, аномальна кількість опадів», - розповів Яцюк.

Він зазначив, що у березні та квітні було багато опадів.

«Тому ми маємо прояви підтоплення та певні загрози для господарських споруд…», - сказав Яцюк.

Доповнення

На Київщині через підтоплення проблеми з доїздом до селища Іванків.

13 квітня повідомлялося, що на Чернігівщині через підтоплення проблеми з доїздом до 9 населених пунктів.

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