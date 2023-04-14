Нынешние подтопления являются проявлениями изменений климата - эксперт

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«Дело в том, что мы с вами являемся свидетелями проявлений изменений климата. Предыдущие годы были бездождевые и маловодные периоды. Мы уже не привыкли и не готовы к такой повышенной водности. В этом случае сейчас два процесса наложились. Первый, мы осуществляем накопление водных ресурсов в водохранилищах Днепровского каскада, в частности в Киевском и Каневском водохранилищах… Второе, аномальное количество осадков», - рассказал Яцюк.

Он отметил, что в марте и апреле было много осадков.

«Поэтому мы имеем проявления подтопления и определенные угрозы для хозяйственных сооружений…», - сказал Яцюк.

Дополнение

На Киевщине из-за подтопления проблемы с доездом до поселка Иванков.

13 апреля сообщалось, что на Черниговщине из-за подтопления проблемы с доездом к 9 населенным пунктам.