Через підтоплення проблеми з доїздом до селища на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Київщині через підтоплення проблеми з доїздом до селища Іванків. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"Тимчасову переправу до селища Іванків підтоплено. Ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою. Зараз об’їзд до Іванкова здійснюється через село Кухарі", - зазначив Нєбитов.
Деталі
Він нагадав, що через тривалі опади розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці населеного пункту.
Громадян закликали бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та допомагає громадянам подолати наслідки стихійного лиха.
Доповнення
У Києві через рясні дощі може підтопити пляжі та дачні масиви.