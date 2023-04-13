На Київщині розмило дамбу: підтоплено дві вулиці, рятувальники допомагають місцевим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У селищі Іванків Київської області розмило дамбу місцевого ставка, унаслідок чого водою підтопило дві вулиці. Правоохоронці та рятувальники допомагають місцевим жителям, рівень води поступово знижується. Про це повідомив у Telegram начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Стихійне лихо на Вишгородщині. У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці. Наразі поліцейські та ДСНС всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо", - йдеться в повідомленні.
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Нєбитов зазначив, що на місці працюють відповідні служби по очищення водовідвідних каналів, рівень води поступово знижується.
Як повідомляє Укргідрометцентр, через пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС, на річку Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах 13-14 квітня відмічатиметься затоплення заплавних територій та початкове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
Центр оголосив ІІ рівень небезпеки – "помаранчевий".
Нагадаємо
У Чернігівській області через підтоплення порушено транспортне сполучення з 9 населеними пунктами.