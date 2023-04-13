В Киевской области размыло дамбу: подтоплены две улицы, спасатели помогают местным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В поселке Иванков Киевской области размыло дамбу местного пруда, в результате чего водой подтопило две улицы. Правоохранители и спасатели помогают местным жителям, уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщил в Telegram начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Стихийное бедствие на Вышгородщине. В поселке Иванков в результате длительных дождевых осадков размыло дамбу местного пруда, вода упала в реку, которая проходит неподалеку жилых улиц. Водой размыло и подтопило две улицы. Сейчас полицейские и ГСЧС всячески способствуют местным жителям преодолеть беду", - говорится в сообщении.
Детали
Небытов отметил, что на месте работают соответствующие службы по очистке водоотводных каналов, уровень воды постепенно снижается.
Как сообщает Укргидрометцентр, из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реку Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах 13-14 апреля будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.
Центр объявил II уровень опасности – "оранжевый".
Напомним
В Черниговской области из-за подтопления нарушено транспортное сообщение с 9 населенными пунктами.