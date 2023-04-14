Из-за подтопления проблемы с доездом к поселку в Киевской области

Цитата

"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Сейчас объезд к Иванкову осуществляется через село Кухари", - отметил Небытов.

Детали

Он напомнил, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.

Граждан призвал быть осторожными. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия.

Дополнение

В Киеве из-за обильных дождей может подтопить пляжи и дачные массивы.