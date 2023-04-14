Из-за подтопления проблемы с доездом к поселку в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киевской области из-за подтопления проблемы с доездом до поселка Иванков. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Сейчас объезд к Иванкову осуществляется через село Кухари", - отметил Небытов.
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Он напомнил, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта.
Граждан призвал быть осторожными. Полиция обеспечивает правопорядок и помогает гражданам преодолеть последствия стихийного бедствия.
Дополнение
В Киеве из-за обильных дождей может подтопить пляжи и дачные массивы.