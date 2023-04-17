Пик паводков в Киеве прогнозируют 22 апреля

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"Сегодня по городу Киеву мы не имеем аварийных подтоплений. Есть подтопления пойменных территорий. Эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях. Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также нынешнее наводнение увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами. Сейчас подтоплены острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - сообщил Ткачук.

Напомним

На фоне весеннего половодья подтопления фиксируют в семи областях Украины - на полях и дворах, но темпы поднятия уровня воды в реках спадают.