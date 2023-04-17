На Киевщине поселок Погребы частично ушел под воду, подтопленными остаются 10 приусадебных участков: видео

Детали

По данным ГСЧС, в поселке Погребы под Броварами подтопленными остаются 10 приусадебных участков. В то же время подтопления жилых домов не наблюдается. Из зоны подтопления перевезено 6 человек.

Спасатели продолжают следить за уровнем воды и оказывать помощь местному населению.

Дополнение

По информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Остаются подтоплеными 916 домохозяйств (огороды, дворы) и подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10 тыс. 747 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение к 30 населенным пунктам: Черниговская – 29 и Киевская – 1.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил, что в Киеве пик паводков прогнозируют 22 апреля.



Сейчас в столице затопило уже парк "Муромец" и Гидропарк.