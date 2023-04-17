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Жителів Погребів на Київщині евакуювано через підтоплення, ситуація не критична - коментар ДСНС

Жителів Погребів на Київщині евакуювано через підтоплення, ситуація не критична - коментар ДСНС

Київ • УНН

 • 1767352 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. З села Погреби Київської області рятувальники евакуювали місцевих жителів, які постраждали від підтоплень, загрози їх життю немає. Наразі підтоплення стостерігають у Вишгородському, Броварському та частково Бучанському районах області повідомила УНН речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Цитата

"Станом на зараз є підтоплення в Вишгородському, Броварському районі і частково Бучанському. У Вишгородському районі поблизу села Осещина, в Броварському - поблизу села Погреби і Зазим'є... Ситуація (у Погребах, - ред.) така як і вчора. Але всіх людей, які мали потребу, вивезти та евакуювали. Сьогодні там вже немає критичної ситуації, саме загрози життя людям", - розповіла речниця.

Рубан додала, що рятувальники продовжують виїжджати на місця та опрацьовувати заявки, що надходять. Відтак, вчора, 16 березня, працівники ДСНС здійснювали виїзд до домівок поблизу Погребів, де були локальні підтоплення, сьогодні - до села Осещина.

Доповнення

Гідрометеорологічний центр повідомив, що наразі спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що у Києві пік паводків прогнозують 22 квітня.

Нагадаємо

Село Погреби Київської області частково пішло під воду, станом на 17 квітня підтопленими залишаються 10 присадибних ділянок.

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