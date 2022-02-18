Жителей Донецка призвали оставаться дома. Боевики планируют взорвать ряд объектов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Боевики планируют взорвать ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке. В связи с чем жителей города призвали не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины имеет информацию о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их последующего подрыва. Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - говорится в сообщении.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что никаких приказов на освобождение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.