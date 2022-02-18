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15 марта, 19:03 • 100471 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129338 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100942 просмотра

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Жителей Донецка призвали оставаться дома. Боевики планируют взорвать ряд объектов - разведка

Киев • УНН

 • 22659 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Боевики планируют взорвать ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке. В связи с чем жителей города призвали не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Цитата

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины имеет информацию о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их последующего подрыва. Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что никаких приказов на освобождение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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