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Можуть підривати автобуси з людьми чи будинки: Данілов заявив, що на Донбасі очікуються провокації

Можуть підривати автобуси з людьми чи будинки: Данілов заявив, що на Донбасі очікуються провокації

Київ • УНН

 • 33093 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“По нашим даним, на сьогодні є велика загроза, що представники РФ, які там знаходяться будуть провокувати ті чи інші речі. Вони можуть зробити ті речі, які до наших військових, до наших служб не мають жодного відношення. Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати. Чи підривати автобуси, в яких будуть пересувати тих людей, яким вони пропонують переправитися в Ростов або Ростовську область. Чи вони будуть підривати будинки... Нам це цілком не відомо”, — розповів Данілов.

Деталі

Він наголосив, що українська сторона не може мати жодного відношення до провокацій.

Доповнення

В окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку. Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область. Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Пізніше з'явилась інформація щодол вибуху в центрі окупованого Донецька.

Проте Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що “вибух” в Донецьку — це свідома провокація бойовиків.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

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