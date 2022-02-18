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Провокація бойовиків: Центр стратегічних комунікацій про "вибух" в Донецьку

Провокація бойовиків: Центр стратегічних комунікацій про "вибух" в Донецьку

Київ • УНН

 • 28195 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку – це свідома провокація бойовиків, передає УНН.

Цитата

"Щодо "вибуху" в Донецьку. Центр стратегічних комунікацій вважає, що це свідома провокація бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що Київ неодноразово заперечив бажання атакувати.

"Враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки - тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ. Саме окупаційні війська зацікавлені в роздмухуванні конфлікту. Україна протягом тривалого часу говорить що ми бачимо розв’язання конфлікту тільки політичним шляхом", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, зауважується, що одним з перших на місці події з’явився відомий пропагандист Пєгов, який відомий своїми інформаційними провокаціями.

Контекст

Російські ЗМІ повідомили, що в центрі окупованого Донецька прогримів "потужний вибух" — він стався неподалік будівлі колишньої Донецької обласної держадміністрації, де зараз перебуває "уряд ДНР".

Доповнення

Близько двох годин тому в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку.

Глави бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область.

Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

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