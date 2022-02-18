Провокация боевиков: Центр стратегических коммуникаций о "взрыве" в Донецке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков, передает УНН.
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"Относительно "взрыва" в Донецке. Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков", - говорится в сообщении.
Детали
В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что Киев неоднократно отрицал желание атаковать.
"Учитывая ситуацию, в Донецке повышенные меры безопасности, поэтому разместить взрывчатку рядом с ОГА можно только по указанию высшего руководства оккупационных войск. Именно оккупационные войска заинтересованы в раздувании конфликта. Украина в течение длительного времени говорит что мы видим решение конфликта только политическим путем", - отмечается в сообщении.
Кроме того, отмечается, что одним из первых на месте происшествия явился известный пропагандист Пегов, который известен своими информационными провокациями.
Контекст
Российские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка прогремел "мощный взрыв" — он произошел неподалеку от здания бывшей Донецкой областной госадминистрации, где сейчас находится "правительство ДНР".
Дополнение
Около двух часов назад в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.
Главы боевиков "ДНР" и "ЛНР" сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.
Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.
Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.