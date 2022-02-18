Могут взрывать автобусы с людьми или дома: Данилов заявил, что на Донбассе ожидаются провокации

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“По нашим данным, на сегодня есть большая угроза, что представители РФ, которые там находятся, будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они могут придумать. Взрывать ли автобусы, в которых будут перемещать тех людей, которым они предлагают переправиться в Ростов или Ростовскую область. Или они будут взрывать дома. Нам это совершенно не известно”, — рассказал Данилов.

Детали

Он подчеркнул, что украинская сторона не может иметь никакого отношения к провокациям.

Дополнение

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Позже появилась информация о взрыве в центре оккупированного Донецка.

Однако Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что “взрыв” в Донецке — это сознательная провокация боевиков.



Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.