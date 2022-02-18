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Могут взрывать автобусы с людьми или дома: Данилов заявил, что на Донбассе ожидаются провокации

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе, планируют провокации. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По нашим данным, на сегодня есть большая угроза, что представители РФ, которые там находятся, будут провоцировать те или иные вещи. Они могут сделать те вещи, которые к нашим военным, к нашим службам не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они могут придумать. Взрывать ли автобусы, в которых будут перемещать тех людей, которым они предлагают переправиться в Ростов или Ростовскую область. Или они будут взрывать дома. Нам это совершенно не известно”, — рассказал Данилов.

Детали

Он подчеркнул, что украинская сторона не может иметь никакого отношения к провокациям.

Дополнение

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Позже появилась информация о взрыве в центре оккупированного Донецка.

Однако Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что “взрыв” в Донецке — это сознательная провокация боевиков.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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