Жителів Донецька закликали залишатися вдома. Бойовики планують підірвати низку об'єктів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бойовики планують підірвати низку об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку. У зв'язку з чим жителів міста закликали не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Цитата
"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.
Окрім того, Данілов наголосив, що ніяких наказів на звільнення силовим шляхом тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей немає.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.