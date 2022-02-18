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Ніяких наказів на звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом немає - Данілов

Ніяких наказів на звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом немає - Данілов

Київ • УНН

 • 23535 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей немає. Про це на брифінгу у п'ятницю заявив секретар Ради Національної Безпеки та Оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні дві людини зробили заяву відносно евакуації громадян з території Донецької та Луганської області, нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ для того щоб звільнити наші території. Я можу вам заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій, жодного такого наказу немає”, — сказав Данілов.

Деталі

З його слів, в Україні свідомі того, що у разі, якщо рішення звільняти окуповані території, будуть великі жертви серед цивільного населення.

“Такого указу у нашій країні бути не може”, — наголосив секретар РНБО.

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Доповнення

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

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