Жители Одесской области перекрыли дорогу зерновозам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Жители села Левадовка в Одесской области устроили бессрочный пикет и перекрыли дорогу зерновозам, сообщает УНН со ссылкой на сюжет "Подробности".
По их словам, через село ежесуточно транзитом проходят около 300 фур, перегруженных вдвое.
"Сейчас на данный момент останавливаем зерновозы, которые идут Умань, Либошивка, и те западные регионы, западные северные регионы, идут где-то в районе 9-10. Они идут сюда по 60-70 тонн, 50 тонн (при норме 40 т - ред). То есть достаточно высокий перегруз, мы их здесь останавливаем", - рассказывают жители.
Напомним, зерновозы называют самыми большими разрушителями дорог. Водители фур оправдываются, что на нарушение идут из-за собственников, которые вынуждают их это делать.
По данным Мининфраструктуры, только за одну неделю с 3-9 августа инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 28 иысяч транспортных средств, составлено 400 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено 3,4 млн гривен платы за перегрузки. В разрезе регионов больше всего платы за проезд начислено в Одесской, Донецкой и Запорожской областях.