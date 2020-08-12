“Коли це припиниться”: водії зерновозів заявляють, що перевантажувати фури їх змушують “господарі”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У соціальних мережах активно обговорюють тему порушення вагового режиму вантажів, який неминуче призводить до руйнування доріг. При цьому самі водії зацікавлені в дотриманні правил, на відміну від їх керівництва. Серед порушників називають і відомі агрохолдинги, повідомляє УНН.
Редакція проаналізувала коментарі в одній із соціальних груп — “Зерновози”. На питання “Хто як думає, коли перестануть возити з перевантаженням? Коли це припиниться?” найчастіше звучить відповідь: коли керівництво компаній, зокрема відомих агрохолдингів перестануть примушувати водіїв це робити.
“Коли перестануть купувати яхти і заводи. Не водій везе перевантаження, а господар”, — коментують користувачі соцмережі.
“Коли олігархи перестануть примушувати свої автопарки возити перевантаження”, — додають вони.
Лунають пропозиції штрафувати не тільки тих, хто возить перевантаження, а й тих, хто вантажить і приймає таке перевантаження.
Серед порушників називають, наприклад, відомі в Україні агрохолдинг “Кернел” і логістичну компанію “Белтранс”.
УНН запросив позицію цих компаній: чи готові вони відмовитися від ганебної практики руйнування доріг і публічно задекларувати дотримання загальних правил перевезення вантажу. Адже, самі водії, судячи з усього, хочуть їздити по хороших дорогах, а руйнують їх вимушено.
Паралельно проблему вирішують і в Мінінфраструктури. Там розуміють, що людський фактор співробітників Укртрансбезпеки не здатний якісно контролювати перевантаження. Тому вже до кінця року планують запустити 54 комплексу автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion. В першу чергу, говорить міністр Владислав Криклій, вони з’являться в портових містах.