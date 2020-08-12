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"Когда это прекратится": водители зерновозов заявляют, что перегружать фуры их заставляют "хозяева"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В социальных сетях активно обсуждают тему нарушения весового режима грузов, который неизбежно приводит к разрушению дорог. При этом сами водители заинтересованы в соблюдении правил, в отличие от их руководства. Среди нарушителей называют и известные агрохолдинги, сообщает УНН.

Редакция проанализировала комментарии в одной из социальных групп - "Зерновозы". На вопрос «Кто как думает, когда перестанут возить с перегрузкой? Когда это прекратится?" чаще всего звучит ответ: когда руководство компаний, в частности известных агрохолдингов перестанут заставлять водителей это делать.

"Когда перестанут покупать яхты и заводы. Не водитель везет перегрузки, а хозяин", - комментируют пользователи соцсети.

"Когда олигархи перестанут заставлять свои автопарки возить перегрузки", - добавляют они.

Звучат предложения штрафовать не только тех, кто возит перегрузки, но и тех, кто грузит и принимает такое перегрузки.

Среди нарушителей называют, например, известные в Украине агрохолдинг "Кернел" и логистическую компанию "Белтранс".

УНН запросил позицию этих компаний: готовы ли они отказаться от порочной практики разрушения дорог и публично задекларировать соблюдения общих правил перевозки груза. Ведь, сами водители, судя по всему, хотят ездить по хорошим дорогам, а разрушают их вынужденно.

Параллельно проблему решают и в Мининфраструктуры. Там понимают, что человеческий фактор сотрудников Укртрансбезпопасности не способен качественно контролировать перегрузки. Поэтому уже к концу года планируют запустить 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. В первую очередь, говорит министр Владислав Криклий, они появятся в портовых городах.

Украинские Национальные Новости

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