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19 березня, 18:42 • 39892 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85900 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92724 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113640 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120236 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117446 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152764 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Жителі Одещини перекрили дорогу зерновозам

Жителі Одещини перекрили дорогу зерновозам

Київ • УНН

 • 17311 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Жителі села Левадівка на Одещині влаштували безстроковий пікет і перекрили дорогу зерновозам, повідомляє УНН з посиланням на сюжет "Подробиці".

За їх словами, через село щодобово транзитом проходять близько 300 фур, перегружених вдвічі.

"Зараз на даний момент зупиняємо зерновози, які йдуть Умань, Либошівка, і ті західні регіони, західні північні регіони, йдуть десь в районі 9 -10. Вони йдуть сюда по 60-70 тон , 50 тон (при нормі 40 т – ред). Тобто достатньо високий перегруз, ми їх тут зупиняємо», - розповідають мешканці.

Нагадаємо, зерновози називають найбільшими руйнівниками доріг. Водії фур виправдовуються, що на порушення йдуть через власників, які змушують їх це робити.

За даними Мінінфраструктури, лише за один тиждень з 3-9 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 28 тисяч транспортних засобів, складено 400 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 3,4 млн гривень плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.

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