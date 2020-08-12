Жителі Одещини перекрили дорогу зерновозам

За їх словами, через село щодобово транзитом проходять близько 300 фур, перегружених вдвічі.

"Зараз на даний момент зупиняємо зерновози, які йдуть Умань, Либошівка, і ті західні регіони, західні північні регіони, йдуть десь в районі 9 -10. Вони йдуть сюда по 60-70 тон , 50 тон (при нормі 40 т – ред). Тобто достатньо високий перегруз, ми їх тут зупиняємо», - розповідають мешканці.

Нагадаємо, зерновози називають найбільшими руйнівниками доріг. Водії фур виправдовуються, що на порушення йдуть через власників, які змушують їх це робити.

За даними Мінінфраструктури, лише за один тиждень з 3-9 серпня інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 28 тисяч транспортних засобів, складено 400 актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 3,4 млн гривень плати за перевантаження. У розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Донецькій та Запорізькій областях.