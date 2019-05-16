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Жители маленьких городов будут платить большую цену за газ - эксперт

Киев  •  УНН

 • 19148 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Цена на газ для населения будет зависеть от региона, где они проживают. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины", независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Здесь будет довольно интересно. НКРЭ приняла решение о фиксированной ставке для "Укртрансгаза", поэтому, если брать в среднем, у нас получается 8247 грн, если не ошибаюсь, но по факту за май цена на газ будет различаться в зависимости от количества населения. В больших городах цена на газ будет ниже, а в маленьких городах, где потребителей меньше и они расположены подальше друг от друга, там цена будет выше", - заявил эксперт.

По словам Землянского, в июне ситуация будет такая же.

"Там, во-первых, повысится цена, она уже будет составлять, боюсь ошибиться, 8623 грн, и снова будет в пределах 8% дифференцированной. Где-то будет будет ниже. Это, например, Киев, Запорожье, Днепр. А где выше. Самый дорогой газ получат потребители "Николаевгаза", - добавил Землянский.

Эксперт объясняет такую ситуацию тем, что НАК "Нафтогаз" нужно увеличивать финансовый поток так аккумулировать средства. В то время, как государство самоустранилось от проведения социальной политики.

Напомним, что 13 мая НАК "Нафтогаз Украины" предложил новую цену на газ для населения.

16 мая команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского заявила, что готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой.

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