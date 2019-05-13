"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для населення

КИЇВ. 13 травня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.