"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
Як повідомили у прес-службі, НАК “Нафтогаз України” розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах ПСО.
Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. № 380 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293” та від 19 жовтня 2018 р. № 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу” і складає 5990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кабміні назвали ціну на газ у травні
Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні, наголосили у НАК.
Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. куб. м без ПДВ і вартості транспортування.