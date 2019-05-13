"Нафтогаз" предложил новую цену на газ для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ для нужд населения на условиях ПСО по сниженной цене. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже, действовавшей в апреле, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях ПСО.
"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 года № 380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293" и от 19 октября 2018 года № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки", - говорится в сообщении.
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Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже и, действовавшей в апреле, отметили в НАК.
Ранее постановлением № 867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки.