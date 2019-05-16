Жителі маленьких міст будуть платити більшу ціну за газ - експерт

"Тут буде досить цікаво. НКРЕ прийняла рішення щодо фіксованої ставки для "Укртрансгазу", тому, якщо брати в середньому, у нас виходить 8247 грн, якщо не помиляюсь, але по факту за травень ціна на газ буде різнитися, залежно від кількості населення. У великих містах ціна на газ буде нижчою, а у маленьких містах, де споживачів менше і вони розташовані подалі один від одного, там ціна буде вищою", - заявив експерт.



За словами Землянського, в червні ситуація буде така ж сама.



"Там, по-перше, підвищиться ціна, вона вже буде становити, боюсь помилитись, 8623 грн, і знову буде в межах 8% диференційованою. Десь буде буде нижчою. Це, наприклад, Київ, Запоріжжя, Дніпро. А десь вищою. Найдорожчий газ отримають споживачі "Миколаївгазу", - додав Землянський.



Експерт пояснює таку ситуацію тим, що НАК "Нафтогазу" потрібно збільшувати фінансовий потік так акумулювати кошти. В той час, як держава самоусунулась від проведення соціальної політики.



Нагадаємо, що 13 травня НАК "Нафтогаз України" запропонував нову ціну на газ для населення.



16 травня команда новообраного Президента України Володимира Зеленського заявила, що готова до консультацій з урядом для ухвалення рішень, які забезпечать тепло в оселях українців узимку.