Эксклюзив
14:11 • 16771 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 23927 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 19244 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 19877 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 43427 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 33426 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36780 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49724 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38817 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32557 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
Жители американских мегаполисов бегут от наводнений: названы округа-лидеры оттока населения

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Жители прибрежных мегаполисов США массово переезжают из-за высокой угрозы наводнений. Округ Майами-Дейд потерял более 67 тысяч жителей, а округ Харрис - более 31 тысячи.

Жители американских мегаполисов бегут от наводнений: названы округа-лидеры оттока населения

Жители некоторых регионов США вынуждены переезжать из-за высокой угрозы наводнений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Больше всего отток населения затронул крупные прибрежные мегаполисы. Округ Майами-Дейд возглавил рейтинг, потеряв 67 418 жителей - это резкий рост по сравнению с оттоком в 50 637 человек в предыдущем году.

Округ Харрис в штате Техас, где расположен город Хьюстон, потерял 31 165 человек. Округ Кингс в штате Нью-Йорк, в который входит Бруклин, потерял 28 158 жителей. Округ Орлеан в штате Луизиана, где расположен город Новый Орлеан и 99% домов подвержены высокому риску затопления, потерял 4950 жителей.

Впервые с 2019 года округа с высоким риском потеряли внутренних жителей: 30 000 человек переехали в другие места страны, а переехали туда меньше. Из этих округов 132 имели чистый отток населения, а 178 - чистый приток, но количество выезжающих превышало количество приезжающих

 - говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до уровня 42%. 56% респондентов не одобряют его деятельность, несмотря на положительные оценки борьбы с преступностью и иммиграционной политикой.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Ураган в США
Выборы в США
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты