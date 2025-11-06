Жители американских мегаполисов бегут от наводнений: названы округа-лидеры оттока населения

Жители некоторых регионов США вынуждены переезжать из-за высокой угрозы наводнений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Больше всего отток населения затронул крупные прибрежные мегаполисы. Округ Майами-Дейд возглавил рейтинг, потеряв 67 418 жителей - это резкий рост по сравнению с оттоком в 50 637 человек в предыдущем году.

Округ Харрис в штате Техас, где расположен город Хьюстон, потерял 31 165 человек. Округ Кингс в штате Нью-Йорк, в который входит Бруклин, потерял 28 158 жителей. Округ Орлеан в штате Луизиана, где расположен город Новый Орлеан и 99% домов подвержены высокому риску затопления, потерял 4950 жителей.

Впервые с 2019 года округа с высоким риском потеряли внутренних жителей: 30 000 человек переехали в другие места страны, а переехали туда меньше. Из этих округов 132 имели чистый отток населения, а 178 - чистый приток, но количество выезжающих превышало количество приезжающих