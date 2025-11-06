Жителі американських мегаполісів тікають від повеней: названі округи-лідери відтоку населення

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 18867 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26679 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20521 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21060 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45058 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33734 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37005 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49810 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38870 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32615 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 16658 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 14882 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26208 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 23902 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14229 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 18871 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14508 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 24184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26498 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 45059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ненсі Пелосі
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 25067 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 25420 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 27320 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 43818 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47926 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Гриби
The New York Times
Фільм

Жителі американських мегаполісів тікають від повеней: названі округи-лідери відтоку населення

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Жителі прибережних мегаполісів США масово переїжджають через високу загрозу повеней. Округ Маямі-Дейд втратив понад 67 тисяч жителів, а округ Гарріс - понад 31 тисячу.

Жителі американських мегаполісів тікають від повеней: названі округи-лідери відтоку населення

Жителі деяких регіонів США вимушені переїжджати через високу загрозу повеней. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Найбільше відтік населення торкнувся великих прибережних мегаполісів. Округ Маямі-Дейд очолив рейтинг, втративши 67 418 жителів - це різке зростання порівняно з відтоком у 50 637 осіб у попередньому році.

Округ Гарріс у штаті Техас, де розташоване місто Х'юстон, втратив 31 165 осіб. Округ Кінгс у штаті Нью-Йорк, до якого входить Бруклін, втратив 28 158 жителів. Округ Орлеан у штаті Луїзіана, де розташоване місто Новий Орлеан і 99% будинків піддаються високому ризику затоплення, втратив 4950 жителів.

Вперше з 2019 року округи з високим ризиком втратили внутрішніх жителів: 30 000 людей переїхали в інші місця країни, а переїхали туди менше. З цих округів 132 мали чистий відтік населення, а 178 - чистий приплив, але кількість людей, що виїжджали, перевищувала кількість тих, що приїжджали

 - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рівня 42%. 56% респондентів не схвалюють його діяльність, попри позитивні оцінки боротьби зі злочинністю та імміграційною політикою.

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Ураган в США
Вибори в США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки