Жителі американських мегаполісів тікають від повеней: названі округи-лідери відтоку населення
Київ • УНН
Жителі прибережних мегаполісів США масово переїжджають через високу загрозу повеней. Округ Маямі-Дейд втратив понад 67 тисяч жителів, а округ Гарріс - понад 31 тисячу.
Жителі деяких регіонів США вимушені переїжджати через високу загрозу повеней. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Найбільше відтік населення торкнувся великих прибережних мегаполісів. Округ Маямі-Дейд очолив рейтинг, втративши 67 418 жителів - це різке зростання порівняно з відтоком у 50 637 осіб у попередньому році.
Округ Гарріс у штаті Техас, де розташоване місто Х'юстон, втратив 31 165 осіб. Округ Кінгс у штаті Нью-Йорк, до якого входить Бруклін, втратив 28 158 жителів. Округ Орлеан у штаті Луїзіана, де розташоване місто Новий Орлеан і 99% будинків піддаються високому ризику затоплення, втратив 4950 жителів.
Вперше з 2019 року округи з високим ризиком втратили внутрішніх жителів: 30 000 людей переїхали в інші місця країни, а переїхали туди менше. З цих округів 132 мали чистий відтік населення, а 178 - чистий приплив, але кількість людей, що виїжджали, перевищувала кількість тих, що приїжджали
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рівня 42%. 56% респондентів не схвалюють його діяльність, попри позитивні оцінки боротьби зі злочинністю та імміграційною політикою.