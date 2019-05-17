Житель Полтавы в собственном дворе хранил оружие для продажи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Полтаве разоблачен мужчина, который в собственном дворе хранил оружие для продажи, в частности для представителей криминальных кругов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители задержали злоумышленника после реализации пистолета Марголина с глушителем и патронами к нему", - говорится в сообщении.
Во время следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела гранату Ф-1 с запалом к ней и более две тысячи патронов различного калибра.
Установлено, что из изъятого у злоумышленника пистолета Марголина ранее было совершено убийство одного из частных предпринимателей Полтавской области.
Торговцу оружием объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Продолжается расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.
Напомним, правоохранители блокировали сбыт военных средств поражения в нескольких регионах Украины.