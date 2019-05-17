Житель Полтави у власному дворі зберігав зброю для продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Полтаві викрито чоловіка, який у власному дворі зберігав зброю для продажу, зокрема для представників кримінальних кіл. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.
“Правоохоронці затримали зловмисника після реалізації пістолета Марголіна з глушником та набоями до нього”, — йдеться у повідомленні.
Під час слідчих дій співробітники СБУ виявили у помешканні фігуранта справи гранату Ф-1 із запалом до неї та понад дві тисячі набоїв різного калібру.
Встановлено, що з вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було здійснено вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини.
Торгівцю зброєю оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, що причетні до незаконних дій.
Нагадаємо, правоохоронці блокували збут військових засобів ураження у декількох регіонах України.