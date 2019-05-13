Чоловік збував криміналітету боєприпаси з зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронці блокували збут військових засобів ураження у декількох регіонах України. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
Так, оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаєва налагодив незаконний канал постачання зброї та боєприпасів з району проведення Операції об'єднаних сил. Покупців зловмисник підшуковував серед представників місцевих кримінальних кіл.
Під час обшуку за місцем проживання ділка правоохоронці виявили підготовлені до продажу три гранати Ф-1, дві РГД-5 та 450 набоїв калібру 5,45 мм. Наразі у межах відкритого кримінально провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб причетних до незаконної діяльності.
Ще одного торгівця військовими засобами ураження оперативники СБУ викрили на Волині. Під час чергової спроби реалізації тротилових шашок правоохоронці затримали мешканця Ковеля. У ході обшуку на території домогосподарства зловмисника було вилучено понад десять кілограмів тротилу.
У межах кримінального провадження, відкритого за 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Луганщині у чоловіка вилучили боєприпаси та наркотичні речовини.