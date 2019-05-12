На Луганщині у чоловіка вилучили боєприпаси та наркотичні речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Співробітники Старобільського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку будинку у с. Підгорівка, де мешкає 39-річний чоловік, виявили та вилучили 31 патрон калібром 5,45мм, 4 мл опію та 100 гр макової соломи. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Луганській області.
Вилучене направлено до НДЕКЦ.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".
Як повідомляв УНН, чоловік намагався вивезти боєприпаси з зони ООС.