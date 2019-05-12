На Луганщині у чоловіка вилучили боєприпаси та наркотичні речовини

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22 березня, 17:51 • 51185 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102500 перегляди

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22 березня, 15:05 • 88122 перегляди

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22 березня, 14:14 • 89497 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69905 перегляди

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22 березня, 04:30 • 97752 перегляди

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21 березня, 16:46 • 167181 перегляди

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Співробітники Старобільського відділу поліції в ході проведення санкціонованого обшуку будинку у с. Підгорівка, де мешкає 39-річний чоловік, виявили та вилучили 31 патрон калібром 5,45мм, 4 мл опію та 100 гр макової соломи. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Луганській області. 

Вилучене направлено до НДЕКЦ. 

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

Як повідомляв УНН, чоловік намагався вивезти боєприпаси з зони ООС

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