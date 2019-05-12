В Луганской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотические вещества
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сотрудники Старобельского отдела полиции в ходе проведения санкционированного обыска дома в с. Пидгоривка, где живет 39-летний мужчина, обнаружили и изъяли 31 патрон калибром 5,45мм, 4 мл опия и 100 гр маковой соломы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Луганской области.
Изъятое направлено в НИЭКЦ.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам" и ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
Как сообщал УНН, мужчина пытался вывезти боеприпасы с зоны ООС .