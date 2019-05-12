В Луганской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотические вещества

Изъятое направлено в НИЭКЦ.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам" и ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".



Как сообщал УНН, мужчина пытался вывезти боеприпасы с зоны ООС .