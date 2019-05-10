Чоловік намагався вивезти боєприпаси з зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На одному з блокпостів правоохоронці вилучили у водія майже півсотні патронів, які той намагався вивезти з області. Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції Донецької області, передає УНН.
"На блокпосту, що входить до складу ООС біля села Долина Слов'янського району поліцейські зупинили автомобіль, що прямував до виїзду з області. При перевірці одного з пасажирів виявилось, що той перевозив боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
35-річний чоловік ховав майже півсотні патронів серед особистих речей.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, за яке передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Вилучені боєприпаси направили на експертизу, за результатами якої дана подія отримає остаточну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, на Донеччині військовий вкрав з частини РПГ, гранати і 1600 набоїв.