На Донеччині військовий вкрав з частини РПГ, гранати і 1600 набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На Донеччині військовослужбовець вкрав з частини ряд боєприпасів і переховував їх на подвір’ї. Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, виявили схованку. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що діючий військовослужбовець у 2015 році незаконно виніс з території своєї частини зброю та боєприпаси і зберігав їх у схованці на подвір’ї колишньої дружини у Краматорську. Зі схрону співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили 1600 набоїв різного калібру, дві гранати РГД-5, три гранати Ф-1, два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26 і РПГ-22 і тротилову шашку вагою 400 грамів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали військовослужбовця під час спроби вивезти засоби ураження зі схованки. Вилучені зброя та боєприпаси направлені на експертизу.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Як повідомляв УНН, військовий налагодив продаж вибухівки для утилізації боєприпасів.