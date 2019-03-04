На Донеччині військовий вкрав з частини РПГ, гранати і 1600 набоїв

"Оперативники спецслужби встановили, що діючий військовослужбовець у 2015 році незаконно виніс з території своєї частини зброю та боєприпаси і зберігав їх у схованці на подвір’ї колишньої дружини у Краматорську. Зі схрону співробітники СБУ спільно з Нацполіцією вилучили 1600 набоїв різного калібру, дві гранати РГД-5, три гранати Ф-1, два ручні протитанкові гранатомети РПГ-26 і РПГ-22 і тротилову шашку вагою 400 грамів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали військовослужбовця під час спроби вивезти засоби ураження зі схованки. Вилучені зброя та боєприпаси направлені на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, військовий налагодив продаж вибухівки для утилізації боєприпасів.