В Донецкой области военный украл из части РПГ, гранаты и 1600 патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Донецкой области военнослужащий украл из части ряд боеприпасов и прятал их во дворе. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что действующий военнослужащий в 2015 году незаконно вынес с территории своей части оружие и боеприпасы и хранил их в тайнике во дворе бывшей жены в Краматорске. Из схрона сотрудники СБУ совместно с Нацполиций изъяли 1600 патронов различного калибра, две гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22 и тротиловую шашку весом 400 граммов", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали военнослужащего при попытке вывезти средства поражения из тайника. Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНН, военный наладил продажу взрывчатки для утилизации боеприпасов.