Військовий налагодив продаж вибухівки для утилізації боєприпасів

КИЇВ. 2 березня. УНН. Двоє цивільних осіб та військовослужбовець інженерно-саперної групи однієї із військових частин на Рівненщині організували збут вибухових речовин, які використовувались під час утилізації боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.