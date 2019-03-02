Військовий налагодив продаж вибухівки для утилізації боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Двоє цивільних осіб та військовослужбовець інженерно-саперної групи однієї із військових частин на Рівненщині організували збут вибухових речовин, які використовувались під час утилізації боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Правоохоронці затримали військовослужбовця на Рівненському військовому полігоні при збуті понад шести кілограмів тротилу та п’яти електродетонаторів.
Співробітники СБ України встановили, що загалом реалізовано майже сорок кілограмів тротилу та понад двісті електродетонаторів.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника правоохоронці також вилучили дві гранати РГД-5 із запалами та ще понад 100 електродетонаторів до тротилових шашок.
Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стосовного його спільників тривають процесуальні дії.
Нагадаємо, на Херсонщині засуджено військовослужбовця-контрактника, який займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об'єднаних сил.