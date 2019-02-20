Військового засудили до 3 років за збут зброї із зони ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На Херсонщині засуджено військовослужбовця-контрактника, який займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"Співробітники спецслужби встановили, що військовий однієї з частин регіону займався реалізацією місцевим мешканцям, а також представникам кримінальних кіл, зброї та боєприпасів із району проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Зловмисника було затримано у вересні минулого року під час чергової спроби продажу трьохсот шістдесяти грамів тротилу, майже чотирьох кілограмів пластиду, чотирнадцяти гранат та двох саморобних вибухових пристроїв.
Цюрупинський районний суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України на Житомирщині затримали торговців вибухівкою, незаконно вивезеною з району проведення Операції об’єднаних сил.