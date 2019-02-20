Военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Херсонской области осужден военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Сотрудники спецслужбы установили, что военный одной из частей региона занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан в сентябре прошлого года во время очередной попытки продажи трехсот шестидесяти граммов тротила, почти четырех килограммов пластида, четырнадцати гранат и двух самодельных взрывных устройств.
Цюрупинский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области задержали торговцев взрывчаткой, незаконно вывезенной из района проведения операции объединенных сил.