Ділки збували криміналітету вивезену з зони ООС зброю та вибухівку

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України на Житомирщині затримали торговців вибухівкою, незаконно вивезеною з району проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що четверо мешканців Малина скуповували для перепродажу незаконно вивезену з району проведення Операції об’єднаних сил зброю, боєприпаси, вибухівку та засоби детонації. "Товар" зловмисники збували представникам місцевого криміналітету", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора угруповання в Малині під час спроби продажу тротилової шашки вагою двісті грамів, засобів детонації та бойових набоїв.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили дві одиниці незареєстрованої короткоствольної зброї, дванадцять тротилових шашок загальною вагою майже кілограм, п’ять перероблених артилерійських снарядів із підривниками-детонаторами до них, які у зібраному вигляді складають фугасний снаряд, набої різного калібру, а також значну суму готівки.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, двоє військовослужбовців налагодили продаж "списаної" зброї та боєприпасів.

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