Военный наладил продажу взрывчатки для утилизации боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Двое гражданских лиц и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей в Ровенской области организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.
Сотрудники СБ Украины установили, что в целом реализовано почти сорок килограммов тротила и более двухсот электродетонаторов.
Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника правоохранители также изъяли две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловых шашек.
Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Против его сообщников продолжаются процессуальные действия.
Напомним, в Херсонской области засудили военнослужащего-контрактника, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.