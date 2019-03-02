Военный наладил продажу взрывчатки для утилизации боеприпасов

Правоохранители задержали военнослужащего на Ровенском военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.

Сотрудники СБ Украины установили, что в целом реализовано почти сорок килограммов тротила и более двухсот электродетонаторов.

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника правоохранители также изъяли две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловых шашек.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Против его сообщников продолжаются процессуальные действия.

Напомним, в Херсонской области засудили военнослужащего-контрактника, который занимался реализацией местным жителям, а также представителям криминальных кругов, оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.