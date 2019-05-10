Мужчина пытался вывезти боеприпасы из зоны ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На одном из блокпостов правоохранители изъяли у водителя почти полсотни патронов, которые он пытался вывезти из области. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
"На блокпосту, входящему в состав ООС возле села Долина Славянского района полицейские остановили автомобиль, следовавший на выезд из области. При проверке одного из пассажиров оказалось, что он перевозил боеприпасы", - говорится в сообщении.
35-летний мужчина прятал почти полсотни патронов среди личных вещей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Изъятые боеприпасы направили на экспертизу, по результатам которой данное событие получит окончательную правовую квалификацию.
Напомним, в Донецкой военный украл из части РПГ, гранаты и 1600 патронов.