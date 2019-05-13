Мужчина сбывал криминалитету боеприпасы из зоны ООС

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7 марта, 15:45 • 89824 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100336 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124091 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111896 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137958 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители блокировали сбыт военных средств поражения в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Николаева наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из района проведения операции объединенных сил. Покупателей злоумышленник подыскивал среди представителей местных криминальных кругов.

Во время обыска по месту жительства дельца правоохранители обнаружили подготовленные к продаже три гранаты Ф-1, две РГД-5 и 450 патронов калибра 5,45 мм. Сейчас в рамках открытого уголовно производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Еще одного торговца военными средствами поражения оперативники СБУ разоблачили на Волыни. Во время очередной попытки реализации тротиловых шашек правоохранители задержали жителя Ковеля. В ходе обыска на территории домохозяйства злоумышленника было изъято более десяти килограммов тротила.

В рамках уголовного производства, открытого по 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Луганской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотические вещества.

Украинские Национальные Новости

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