Житель одного из сел Черкасского района бросил гранату на придомовую территорию домовладения матери военнослужащего, в результате чего произошел взрыв. Ему сообщили о подозрении и отправили под стражу на 60 суток. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает УНН.

По данным следствия, мужчина приехал на автомобиле в домовладение, принадлежащее матери военнослужащего, с целью самоутверждения и повреждения чужого имущества, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своего деяния и желая наступления общественно-опасных последствий, из хулиганских побуждений, с целью дискредитации военнослужащих, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождая свои действия особой дерзостью, которая вызвала у потерпевших нарушение спокойствия и страх, реализуя хулиганский умысел, имея при себе гранату, достоверно зная, что указанная граната относится к категории взрывных устройств, умышленно бросил ее на придомовую территорию домовладения, в результате чего произошел взрыв - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчине сообщили о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью, совершенные с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Во время обысков в доме подозреваемого, а также автомобиля, которым он в тот день пользовался, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще три предмета, внешне похожие на гранаты.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

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