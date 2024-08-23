Житель Черкащини кинув гранату на подвір'я матері військового
Київ • УНН
Чоловіку повідомили про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку із застосуванням вибухового пристрою. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
Житель одного з сіл Черкаського району инув гранату на прибудинкову територію домоволодіння матері військовослужбовця, внаслідок чого відбувся вибух. Йому повідомили про підозру і відправили під варту на 60 діб. Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури, передає УНН.
За даними слідства, чоловік приїхав на автомобілі до домоволодіння, що належить матері військовослужбовця, з метою самоствердження та пошкодження чужого майна, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з хуліганських мотивів, з метою дискредитації військовослужбовців, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, супроводжуючи свої дії особливою зухвалістю, яка викликала у потерпілих порушення спокою та страх, реалізуючи хуліганський умисел, маючи при собі гранату, достовірно знаючи, що вказана граната відноситься до категорії вибухових пристроїв, умисно кинув її на прибудинкову територію домоволодіння, внаслідок чого відбувся вибух
Чоловіку повідомили про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинені із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.
Під час обшуків у будинку підозрюваного, а також автомобіля, яким він в той день користувався, працівники поліції виявили та вилучили ще три предмети, зовні схожі на гранати.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
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