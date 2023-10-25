Женские купе появятся еще в четырех украинских поездах

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«Наш пилотный проект с женскими купе продемонстрировал, что эта услуга сейчас нужна и актуальна. В среднем такие купе заполняются на 93%. За 4 месяца мы реализовали уже 25 тыс. билетов. Поэтому, как и обещали, увеличиваем количество поездов, где будет доступна эта услуга », – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Детали

В частности, женские купе появятся у поезда №17/18 Харьков – Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №3/4 Запорожье – Ужгород, №26/236 Одесса – Рахов.

По словам Евгения Лященко, для масштабирования проекта выбирались «длинные» рейсы, где путешествует много женщин с детьми.

Купить билеты в женские купе можно будет в приложении Укрзализныци с 27 октября. Глубина продажи 20 суток. Посадка в женские купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда, говорится в сообщении.

Напомним

В мае этого года Укрзализныця объявила, что планирует тестирование женских купе.

С 30 июня запустила первое женское купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.

После того, как пассажирские рейсы с отдельными купе для женщин в экспериментальном режиме сделали полный круг, сообщили, что пассажиры инициативу восприняли положительно.

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