У поїздах можуть з'явитися жіночі купе: Укрзалізниця анонсувала тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Укрзалізниця оголосила, що планує тестування жіночих купе, передає УНН.
Можливість запровадження жіночих купе розглдається у межах ширших заходів для посилення безпеки у пасажирських поїздах.
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"Поточне рішення залізниці - допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане "пілот" з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків", - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Деталі
На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.
При цьому в Укрзалізниці вказали, що у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.
"Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу", - зазначили у компанії.
Лященко також зауважив, що у компанії "вірять" у комплекс заходів, "де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища".
У компанії вказали. що всі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці - а це близько 15% вагонів у активному використанні - наразі обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.
Доповнення
Вагони з можливістю оформлення проїзду в "чоловіче" або "жіноче" купе у фірмових поїздах формування Придніпровської залізниці було призначено з 20 квітня 2010 року - з метою покращення сервісного обслуговування пасажирів. Ознака купе визначалась за статтю першого пасажира, який звернувся до квиткової каси з проханням оформлення проїзного документа до "чоловічого" або "жіночого" купе.
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