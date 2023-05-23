В поездах могут появиться женские купе: Укрзализныця анонсировала тестирование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Укрзализныця объявила, что планирует тестирование женских купе, передает УНН.
Возможность введения женских купе рассматривается в рамках более широких мер для усиления безопасности в пассажирских поездах.
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"Текущее решение железной дороги - помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мер, одним из которых станет "пилот" с женскими купе. Мы будем тестировать их в течение нескольких месяцев и вместе с обществом и специалистами примем решение о масштабировании. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов", - отметил глава правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Детали
На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через мобильное приложение УЗ.
При этом в Укрзализныце указали, что в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.
"Женские купе будут введены в экспериментальном режиме на нескольких избранных маршрутах дальнего сообщения, пассажиры которых проводили в пути много времени", - отметили в компании.
Лященко также отметил, что в компании "верят" в комплекс мер, "где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домогательств будут играть ключевую роль в искоренении этого явления".
В компании указали, что все новые и модернизированные вагоны Укрзализныци - а это около 15% вагонов в активном использовании - сейчас обязательно оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника.
Дополнение
Вагоны с возможностью оформления проезда в "мужское" или "женское" купе в фирменных поездах формирования Приднепровской железной дороги были назначены с 20 апреля 2010 года - с целью улучшения сервисного обслуживания пассажиров. Признак купе определялся по полу первого пассажира, обратившегося в билетную кассу с просьбой оформления проездного документа в "мужское" или "женское" купе.
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