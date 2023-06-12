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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Укрзалізниця запускає перші жіночі купе: стартував продаж квитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Починаючи з 30 червня Укрзалізниця запускує перше жіноче купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах. Повідомляється, що вже стартував продаж квитків до жіночих купе. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Укрзалізниці.

Укрзалізниця запускає перші жіночі купе: стартував продаж квитків

Деталі

Можливість придбати квитки поки що є лише в офіційному додатку "Укрзалізниці". Під час вибору місця в купе система попереджає, що така можливість є лише для жінок або дітей віком до 6 років.

Курсування "жіночих" вагонів здійснюватиметься в експериментальному режимі.

Жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого прямування, а саме:

  • №81 Київ - Ужгород
  • №41 Дніпро - Трускавець;
  • №75 Київ - Кривий Ріг; №75 Київ - Кривий Ріг;
  • №15 Харків - Ясіня.

Доповнення

В травні цього року Укрзалізниця оголосила, що планує тестування "жіночих" купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах.

Нагадаємо

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко повідомив, камерами та "тривожними" кнопками обладнані лише 15% пасажирських вагонів, що активно використовує "Укрзалізниця".

При цьому в Укрзалізниці вказали, що у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

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