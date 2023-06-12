Укрзалізниця запускає перші жіночі купе: стартував продаж квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Починаючи з 30 червня Укрзалізниця запускує перше жіноче купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах. Повідомляється, що вже стартував продаж квитків до жіночих купе. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Укрзалізниці.
Деталі
Можливість придбати квитки поки що є лише в офіційному додатку "Укрзалізниці". Під час вибору місця в купе система попереджає, що така можливість є лише для жінок або дітей віком до 6 років.
Курсування "жіночих" вагонів здійснюватиметься в експериментальному режимі.
Жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого прямування, а саме:
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- №81 Київ - Ужгород
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- №41 Дніпро - Трускавець;
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- №75 Київ - Кривий Ріг; №75 Київ - Кривий Ріг;
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- №15 Харків - Ясіня.
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Доповнення
В травні цього року Укрзалізниця оголосила, що планує тестування "жіночих" купе для посилення безпеки у пасажирських поїздах.
Нагадаємо
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко повідомив, камерами та "тривожними" кнопками обладнані лише 15% пасажирських вагонів, що активно використовує "Укрзалізниця".
При цьому в Укрзалізниці вказали, що у 2010 році вже запроваджували таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.