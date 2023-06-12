"Укрзализныця" запускает первые женские купе: стартовала продажа билетов

Детали

Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении "Укрзализныци". При выборе места в купе система предупреждает, что такая возможность есть только для женщин или детей младше 6 лет.

Курсирование "женских" вагонов будет осуществляться в экспериментальном режиме.

Женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования, а именно:



№81 Киев - Ужгород



№41 Днепр - Трускавец;



№75 Киев - Кривой Рог; №75 Киев - Кривой Рог;



№15 Харьков - Ясиня.



Дополнение

В мае этого года "Укрзализныця" объявила, что планирует тестирование "женских" купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.

Напомним

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко сообщил, камерами и "тревожными" кнопками оборудованы лишь 15% пассажирских вагонов, которые активно использует "Укрзализныця".

При этом в "Укрзализныце" указали, что в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.