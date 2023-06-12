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"Укрзализныця" запускает первые женские купе: стартовала продажа билетов

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Начиная с 30 июня "Укрзализныця" запускает первое женское купе для усиления безопасности в пассажирских поездах. Сообщается, что уже стартовала продажа билетов в женские купе. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця" запускает первые женские купе: стартовала продажа билетов

Детали

Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении "Укрзализныци". При выборе места в купе система предупреждает, что такая возможность есть только для женщин или детей младше 6 лет.

Курсирование "женских" вагонов будет осуществляться в экспериментальном режиме. 

Женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования, а именно:

  • №81 Киев - Ужгород
  • №41 Днепр - Трускавец;
  • №75 Киев - Кривой Рог; №75 Киев - Кривой Рог;
  • №15 Харьков - Ясиня.

Дополнение

В мае этого года "Укрзализныця" объявила, что планирует тестирование "женских" купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.

Напомним

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко сообщил, камерами и "тревожными" кнопками оборудованы лишь 15% пассажирских вагонов, которые активно использует "Укрзализныця".

При этом в "Укрзализныце" указали, что в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.

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