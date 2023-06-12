"Укрзализныця" запускает первые женские купе: стартовала продажа билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Начиная с 30 июня "Укрзализныця" запускает первое женское купе для усиления безопасности в пассажирских поездах. Сообщается, что уже стартовала продажа билетов в женские купе. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram "Укрзализныци".
Детали
Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении "Укрзализныци". При выборе места в купе система предупреждает, что такая возможность есть только для женщин или детей младше 6 лет.
Курсирование "женских" вагонов будет осуществляться в экспериментальном режиме.
Женские купе появятся на 4 рейсах дальнего следования, а именно:
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- №81 Киев - Ужгород
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- №41 Днепр - Трускавец;
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- №75 Киев - Кривой Рог; №75 Киев - Кривой Рог;
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- №15 Харьков - Ясиня.
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Дополнение
В мае этого года "Укрзализныця" объявила, что планирует тестирование "женских" купе для усиления безопасности в пассажирских поездах.
Напомним
Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко сообщил, камерами и "тревожными" кнопками оборудованы лишь 15% пассажирских вагонов, которые активно использует "Укрзализныця".
При этом в "Укрзализныце" указали, что в 2010 году уже вводили такую услугу, но она не пользовалась спросом, ведь была доступна исключительно в кассах.